par Rich McKay et Andy Sullivan

ATLANTA, Géorgie, 25 août (Reuters) - Donald Trump s'est présenté jeudi dans une prison d'Atlanta, dans l'Etat de Géorgie, à la suite de son inculpation plus tôt ce mois-ci dans le cadre de l'enquête sur ses efforts pour subvertir les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans cet Etat crucial, où il a été devancé de peu par Joe Biden.

L'ancien locataire républicain de la Maison blanche a été placé en arrestation avant d'être remis en liberté sous caution, conformément à un accord trouvé au préalable.

Son convoi est arrivé devant l'entrée de service de la prison à 19h34 (23h34 GMT), soit une trentaine de minutes après l'atterrissage de son avion privé à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta, et était attendu par des partisans dont l'élue républicaine locale Marjorie Taylor Greene, parmi les principaux soutiens de Donald Trump au Congrès américain.

Donald Trump a été inculpé de plus d'une douzaine de chefs d'accusation, montrent des documents pénitentiaires, dont association de malfaiteurs dans le but de faire inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

Premier président américain à être inculpé au pénal, il est devenu aussi le premier ancien locataire de la Maison blanche à avoir une photo d'identité judiciaire ("mug shot") lorsqu'il a formellement été placé en état d'arrestation à la prison du comté de Fulton.

Donald Trump, 77 ans, avait déjà été inculpé au pénal à trois reprises plus tôt cette année, dont une par un tribunal fédéral de Washington dans le cadre de l'enquête sur l'assaut meurtrier contre le Capitole, le 6 janvier 2021, par ses partisans refusant - comme lui - de reconnaître sa défaite électorale de novembre 2020 face au démocrate Joe Biden.

L'ancien présentateur de télévision, qui a dénoncé sans preuve une vaste fraude électorale à son détriment, décrit les poursuites judiciaires le visant comme une "chausse aux sorcières" aux motivations politiques, alors qu'il ambitionne de revenir à la Maison blanche.

Ses déboires judiciaires n'ont jusqu'à présent pas entamé son statut de favori dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de novembre 2024.

Il est même attendu que les partisans de Donald Trump utilisent son "mug shot" comme effigie. Ses détracteurs aussi.

"On veut le mettre sur un t-shirt. Ça va traverser le monde. Ça va devenir une image plus populaire que la Joconde", a déclaré Laura Loomer, 30 ans, ancienne prétendante au Congrès américain qui faisait partie des partisans de Donald Trump attendant celui-ci devant la prison du comté de Fulton.

Une dizaine de coaccusés de Donald Trump s'étaient déjà rendus à la justice de Géorgie cette semaine, dont son ancien avocat personnel, Rudolph Giuliani, ex-maire de New York. L'ensemble des 19 accusés dans cette affaire ont jusqu'à vendredi pour se présenter à la prison du comté de Fulton. (Reportage Rich McKay à Atlanta et Andy Sullivan à Washington, avec David Ljunggren, Jack Queen, Jacqueline Thomsen, Kanishka Singh et Rami Ayyub; version française Jean Terzian)