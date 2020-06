USA-Trump signe un décret sur la police après des semaines de manifestations

WASHINGTON, 16 juin (Reuters) - Donald Trump a signé mardi un décret visant à améliorer les pratiques de la police américaine tout en insistant sur la nécessité du maintien de l'ordre, en réponse à la vague d'indignation déclenchée par la mort de George Floyd, un Noir, lors de son arrestation à Minneapolis le 25 mai dernier.

Critiqué pour ses discours incendiaires qui ont selon ses détracteurs aggravé le fossé racial aux Etats-Unis, et pour sa réponse sécuritaire aux manifestations contre les brutalités policières et le racisme au sein des forces de l'ordre, le président américain a rencontré à la Maison blanche les proches de victimes de récentes violences envers des Afro-Américains, à qui il a présenté ses condoléances.

"Les Américains réclament le maintien de l'ordre", a déclaré par la suite Donald Trump lors d'une conférence de presse, prenant le contre-pied du mouvement Black Lives Matter qui appelle à cesser de financer ou à démanteler certains départements de police.

Le décret signé par le chef de la Maison blanche encourage l'emploi des techniques les plus avancées d'usage de la force, l'amélioration du partage d'informations afin de mieux connaître les antécédents des policiers avant leur recrutement et le recours à des assistants sociaux dans les cas non violents impliquant des toxicomanes ou sans domicile fixe.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, prépare de son côté une proposition de loi contre les mauvaises conduites au sein de la police, qui devrait être votée avant la fin juin. Ce texte, préparé par le Black Caucus, qui représente les élus noirs du Congrès, prévoit notamment la possibilité pour les victimes ou leurs proches de poursuivre la police en justice, ce à quoi s'opposent les républicains.

La majorité républicaine au Sénat compte quant à elle dévoiler sa propre proposition de loi mercredi, qui devrait se focaliser davantage sur la récolte de données que sur des changements de méthodes de recours à la force.

Selon certains républicains, les positions sont si éloignées entre les deux camps qu'un compromis ne devrait pas voir le jour avant la fin des congés de la fête nationale du 4 juillet, au plus tôt. (Jeff Mason, version française Jean-Stéphane Brosse)