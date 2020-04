USA-Trump veut décider lui-même de la "réouverture" de l'économie

WASHINGTON, 13 avril (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi que la décision de "rouvrir" l'économie américaine lui appartenait et ne dépendait pas des gouverneurs des Etats.

"Il s'agit d'une décision du président, et pour de nombreuses bonnes raisons. Ceci étant dit, l'administration et moi travaillons étroitement avec les gouverneurs et cela continuera. Une décision de moi, en liaison avec les gouverneurs et des contributions venant d'ailleurs, sera prise dans peu de temps", a-t-il écrit sur Twitter.

Le président a accusé les médias d'avoir rapporté à tort que les décisions portant sur un retour à la normale de l'activité économique relevaient de l'autorité des gouverneurs.

Jusqu'à présent, si les autorités fédérales en matière de santé ont publié des recommandations visant à limiter la propagation du coronavirus, sur la distanciation sociale et le port de masques entre autres, Washington n'a donné aucune recommandation de portée nationale concernant la fermeture des établissements scolaires, des services publics ou des entreprises, laissant chaque Etat assumer ses responsabilités en la matière.

Donald Trump ne cache pas sa volonté de voir l'activité économique reprendre dès que possible dans l'ensemble du pays alors que les mesures de confinement ont conduit plus de 15 millions de personnes en trois semaines à demander des allocations chômage.

Selon des juristes, le président des Etats-Unis ne dispose toutefois que d'une autorité limitée en la matière. Le 10e amendement de la constitution américaine attribue en effet aux Etats les pouvoirs de police et de régulation des services publics.

(Doina Chiacu, version française Marc Angrand)