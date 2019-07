USA-Trump veut faire de la fête nationale un show à sa gloire

par Andy Sullivan et Bryan Pietsch

WASHINGTON, 3 juillet (Reuters) - Chasseurs en démonstration dans le ciel de Washington, musique militaire et feux d'artifices à gogo : Donald Trump veut faire du 4-Juillet, la fête nationale qui célèbre l'indépendance des Etats-Unis, un événement dont il sera la vedette.

Pour le défilé militaire dont le coût fait polémique, le Pentagone a fait livrer de chars par voie ferroviaire depuis Fort Stewart, en Géorgie. La patrouille des "Blue Angels" de l'US Navy fera des acrobaties aériennes. On verra aussi dans le ciel de la capitale un bombardier B-2, des chasseurs F-35 et F-22, les hélicoptères Marine One, qui transportent habituellement le président, et l'avion présidentiel Air Force One.

"Notre hommage à l'Amérique le 4 juillet au mémorial de Lincoln va être quelque chose de vraiment grand. Ce sera le spectacle d'une vie!", a déclaré Donald Trump mercredi sur Twitter.

L'administration Trump a jusqu'ici refusé de dire combien l'événement coûterait. Le défilé militaire que voulait organiser le président l'année dernière sur le modèle de celui de la France devait 90 millions de dollars, selon le Pentagone. Donald Trump y a finalement renoncé.

"Le coût de notre grand hommage demain à l'Amérique sera très peu de chose comparé à sa valeur", a fait valoir le chef de la Maison blanche. "Nous possédons les avions, nous avons les pilotes, l'aéroport est tout à côté (Andrews). Tout ce dont nous avons besoin, c'est le carburant. Nous avons les chars et tout le reste. Les feux d'artifice sont offerts (...). Sympa!"

La base aérienne d'Andrews est située dans le Maryland à environ 15 km de la capitale.

Selon le Washington Post, le Service des parcs nationaux a prélevé 2,5 millions de dollars (2,2 millions d'euros) sur les recettes des entrées pour participer au financement de la fête de l'Indépendance, qui coûte en général autour de deux millions de dollars.

La parlementaire démocrate de la Chambre des représentants Betty McCollum, qui supervise le budget du services des parcs nationaux, accuse Donald Trump de transformer la fête nationale en "meeting politique partisan financé par le contribuable".

"Utiliser les droits d'entrée dans les parcs nationaux pour payer cet étalage pompeux est proprement scandaleux", a déclaré la parlementaire dans un communiqué. "Ces sommes ne sont pas une caisse noire que le gouvernement peut utiliser à sa guise." (Avec Ginger Gibson, Idrees Ali et Bryan Pietsch; Danielle Rouquié pour le service français)