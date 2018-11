USA: UBS s'attend à être poursuivie pour des prêts hypothécaires

Le groupe affirme que ces allégations ne sont pas étayées ni par les faits ni par la loi et qu'il contestera "vigoureusement" une telle plainte.

Le département de la Justice n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

A la suite de ces éléments, le titre UBS est indiqué en baisse de 1,4% à moins d'une demi-heure de l'ouverture de la Bourse de Zurich.

UBS précise que le département de la Justice l'a prévenu vouloir engager des poursuites. La banque s'attend à ce que ce dernier lui impose des pénalités financières non spécifiées pour ces titres adossés à des prêts immobiliers échangés entre 2006 et 2007.

Ces dernières années, le département de la Justice a réglé des litiges similaires avec Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America et Barclays.

Après la crise, les banques ont été accusées de tromper les investisseurs sur la qualité des prêts aux titres adossés à des créances hypothécaires qu'elles regroupaient et vendaient, les prêts étant consentis à des emprunteurs n'ayant pas la capacité de les rembourser et fondés sur des évaluations exagérées de la valeur de leurs logements.

UBS, à l'origine de prêts hypothécaires résidentiels américains d'un montant de 1,5 milliard de dollars sur un marché de 5.000 milliards de dollars, a perdu plus de 45 milliards de dollars lorsque le marché immobilier s'est effondré, a déclaré à Reuters une personne proche du dossier.

(Karen Freifeld; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)