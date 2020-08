USA-Un couteau, pas d'arme à feu, retrouvé dans le véhicule de Blake

KENOSHA, Wisconsin, 27 août (Reuters) - Les enquêteurs du département de la Justice du Wisconsin ont trouvé un couteau sur le plancher du véhicule de Jacob Blake, du côté conducteur, celui dont Blake a ouvert la portière lorsqu'il a été la cible dimanche de coups de feu d'un officier de police auquel il tournait le dos, a déclaré mercredi le parquet.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le procureur général Josh Kaul a déclaré que Jacob Blake, homme noir de 29 ans, avait admis aux enquêteurs qu'il était en possession d'un couteau au moment de l'incident survenu à Kenosha.

Aucune autre arme n'a été découverte lors de la fouille du véhicule de Blake, a ajouté Kaul.

D'après le récit initial des événements ayant débouché sur la fusillade de dimanche, le procureur général a déclaré que la police avait confronté Blake après avoir été appelée au domicile d'une femme ayant rapporté que son petit ami s'y trouvait sans sa permission.

Lors de l'incident, a poursuivi Kaul, la police a tenté d'arrêter Blake, utilisant un pistolet Taser dans le but de le soumettre mais échouant.

Blake a alors fait le tour de son véhicule, ouvert la portière avant côté conducteur et s'est penché, a détaillé Kaul. L'officier Rusten Shesky, agrippant le débardeur de Blake, a fait feu à sept reprises dans le dos de Blake.

Aucun autre officier de police n'a utilisé son arme, a dit Kaul.

Jacob Blake est grièvement blessé et "se bat pour sa vie", a déclaré mardi sa famille, effectuant par ailleurs un appel au calme après les troubles nocturnes survenus à Kenosha, ville de 100.000 habitants située au sud de Milwaukee sur une rive du lac Michigan.

Le département fédéral de la Justice a envoyé plus de 200 membres du FBI et d'autres agences fédérales à Kenosha, a annoncé mercredi une porte-parole.

Un adolescent a été arrêté et mis en examen pour meurtre après une fusillade qui a fait deux morts et un blessé mercredi pendant une manifestation contre les violences policières. (Brendan McDermid et Stephen Maturen, avec Eric Beech à Washington; version française Jean Terzian)