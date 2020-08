USA-Un couteau retrouvé par les enquêteurs dans le véhicule de Blake

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

par Brendan McDermid et Stephen Maturen

KENOSHA, Wisconsin, 27 août (Reuters) - L'équipe menant l'enquête sur les coups de feu tirés à Kenosha par un policier blanc contre un homme noir, Jacob Blake, grièvement blessé, a trouvé un couteau appartenant à Blake sur le lieu de la confrontation, a déclaré mercredi le parquet, sur fond de troubles provoqués par la fusillade de dimanche.

Cet incident, survenu trois mois après l'interpellation lors de laquelle un autre homme afro-américain, George Floyd, a trouvé la mort à Minneapolis (Minnesota), a donné suite à des incendies et du vandalisme dans la ville de 100.000 habitants située au sud de Milwaukee, près du lac Michigan.

Une fusillade distincte a fait deux morts et un blessé mercredi pendant une manifestation contre les violences policières. Un adolescent a été arrêté et mis en examen pour meurtre.

Dans les premiers éléments publics sur l'incident de dimanche communiqués par le département de la Justice du Wisconsin, qui mène l'enquête, le procureur général a déclaré qu'un couteau a été retrouvé sur le plancher du véhicule de Jacob Blake, du côté conducteur, celui dont Blake a ouvert la portière lorsqu'il a été visé dans le dos par des tirs.

Josh Kaul a aussi indiqué lors d'une conférence de presse que Blake, au cours de l'enquête, avait "admis qu'il avait un couteau en sa possession".

Le procureur général n'a pas décrit le couteau et n'a pas précisé s'il y avait un lien avec les coups de feu tirés par l'officier identifié comme étant Rusten Sheskey, membre de la police de Kenosha depuis sept ans.

L'avocat de Blake a publié un communiqué dans lequel il a déclaré que son client ne représentait aucune menace pour la police. Il a contesté que Blake fût en possession d'un couteau.

Peu après la conférence de presse de Josh Kaul, le département fédéral de la Justice a annoncé avoir ouvert sa propre enquête sur la fusillade.

Les autorités craignaient une nouvelle nuit de troubles à Kenosha, où des effectifs supplémentaires de la Garde nationale ont été déployés. Environ 200 manifestants ont défié le couvre-feu, marchant pacifiquement dans la ville en début de soirée alors que les forces de l'ordre se faisaient plutôt discrètes.

Selon le récit fait par Josh Kaul des événements de dimanche, la police de Kenosha a confronté Jacob Blake après avoir été appelée au domicile d'une femme ayant rapporté que son petit ami s'y trouvait sans sa permission.

Le lieu communiqué par le procureur général correspond à l'adresse de la femme identifiée dans des articles de presse comme étant Laquisha Booker, la fiancée de Jacob Blake.

Au cours de l'incident, a déclaré Kaul, la police a tenté d'arrêter Blake, utilisant un pistolet Taser pour le soumettre mais échouant. Blake a alors fait le tour de son véhicule, ouvert la portière avant côté conducteur et s'est penché, selon Kaul. L'officier Sheskey, agrippant le débardeur de Blake, a fait feu à sept reprises dans le dos de Blake.

Aucun autre officier de police n'a utilisé son arme, a dit Kaul. Les officiers impliqués dans l'incident ont été placés en congé administratif.

Jacob Blake "n'a rien fait pour provoquer la police" et essayait seulement "d'écarter ses enfants d'une situation volatile", a réagi son avocat. "Les témoins ont confirmé qu'il n'était pas en possession d'une arme et qu'il n'avait d'aucune manière menacé les officiers", a ajouté Ben Crump. (avec Nathan Layne, Maria Caspani et Jonathan Allen; version française Jean Terzian)