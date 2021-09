USA-Un djihadiste de l'EI plaide coupable du meurtre d'otages américains

WASHINGTON, 3 septembre (Reuters) - Un djihadiste membre du groupe Etat islamique (EI) accusé d'avoir décapité des otages américains à plaidé coupable jeudi des huit chefs d'inculpations retenus contre lui.

Alexanda Kotey appartenait au groupe des "Beatles", quatre membres de l'EI surnommés ainsi en raison de leur accent britannique. Il a été transféré aux Etats-Unis avec El Shafee Elsheikh, autre membre des "Beatles", en octobre 2020.

Alors qu'il comparaissait devant une cour de justice de l'Etat de Virginie, Alexanda Kotey a plaidé coupable des meurtres des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig.

Alexanda Kotey et El Shafee Elsheikh ont également été les geôliers de Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, quatre otages français libérés en avril 2014 après plusieurs mois de captivité.

Les autorités américaines ont averti les autorités britanniques que les procureurs américains ne requerraient pas la peine de mort contre Alexanda Kotey. (Mark Hosenball; version française Camille Raynaud)