USA-Un expert prévient contre les risques d'un déconfinement prématuré

12 mai (Reuters) - Une réouverture prématurée de l'économie américaine pourrait entraîner une souffrance et des décès inutiles, dira mardi devant le Sénat l'un des principaux experts médicaux qui conseille la Maison blanche, selon le New York Times.

En cas de non-respect des directives pour sortir des mesures de confinement destinées à enrayer la propagation du coronavirus, les Etats-Unis risquent de voir apparaître des foyers de contamination à travers le pays, prévient Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies infectieuses et allergènes.

"Cela va non seulement résulter en des souffrances et des décès inutiles, mais pourrait nous faire reculer dans notre quête d'un retour à la normale", ajoute-t-il dans un email cité par le New York Times.

Fauci doit prendre part mardi à une réunion de la commission sénatoriale de l'éducation à la santé.

D'après les projections de l'institut de l'Université de Washington publiées la semaine dernière, sur lesquelles s'appuie l'administration américaine, l'épidémie de coronavirus pourrait causer près de 135.000 décès aux Etats-Unis, un nombre revu à la hausse du fait du processus de déconfinement. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)