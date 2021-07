USA-Un juge bloque les demandes des "Dreamers", Biden appelle le Congrès à agir

par Mica Rosenberg

NEW YORK, 17 juillet (Reuters) - Un juge fédéral américain du Texas a bloqué les nouvelles demandes d'inscription au programme Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) qui protège d'expulsion des centaines de milliers de jeunes migrants arrivés illégalement avec leurs parents aux Etats-Unis alors qu'ils étaient mineurs, surnommés les "Dreamers".

Il a néanmoins ajouté que les centaines de milliers de personnes déjà inscrites ne seraient pas affectées jusqu'à ce que d'autres décisions judiciaires soient prises.

Réagissant dans un communiqué à cette décision "profondément décevante", le président Joe Biden a annoncé que le ministère de la Justice ferait appel et invité le Congrès à agir pour trouver une solution pérenne qui apporte "la sécurité et la stabilité que ces jeunes souhaitent et méritent".

Le juge Andrew Hanen s'est rangé du côté d'un groupe d'Etats souhaitant l'abolition du Daca, arguant qu'il a été créé illégalement par l'ancien président Barack Obama en 2012.

Andrew Hanen a estimé que le programme avait violé la loi sur la procédure administrative (APA) lors de sa création, mais a déclaré qu'étant donné le nombre de personnes actuellement inscrites au programme - près de 650.000 - sa décision serait temporairement suspendue au regard de leurs cas et leurs demandes de renouvellement.

"Pour être clair", a déclaré le juge, l'ordonnance n'exige pas que le gouvernement prenne "des mesures d'expulsion ou intente des poursuites pénales contre les bénéficiaires du Daca."

Il a déclaré que le gouvernement pouvait continuer à recevoir de nouvelles demandes dans le cadre du programme, comme l'a ordonné un juge fédéral dans une affaire distincte, mais qu'il ne pouvait pas les approuver. (Avec David Morgan à Washington, version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)