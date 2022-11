USA-Un juge ordonne la nomination d'un contrôleur indépendant pour superviser l'entreprise de Trump

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - Un juge new-yorkais a ordonné jeudi la nomination d'un organisme de surveillance indépendant chargé de superviser la Trump Organization, avant le procès au civil intenté par la procureure générale de l'Etat de New York pour fraude fiscale présumée contre l'entreprise de Donald Trump.

La procureure générale de l'État, Letitia James, accuse l'ancien président républicain, sa société et trois de ses enfants d'avoir surévalué la valeur nette de leurs actifs et réclame 250 millions de dollars (256,46 millions d'euros) de réparations.

Le mois dernier, Letitia James a demandé au juge Arthur Engoron de nommer un contrôleur indépendant dans le but de mettre un terme à la fraude en cours au sein de la société et d'empêcher le transfert d'actifs.

Arthur Engoron a déclaré que la nomination d'un contrôleur était "le mécanisme le plus prudent et le plus étroitement adapté pour garantir qu'il n'y ait plus de fraude ou d'illégalité", citant des "fausses déclarations persistantes" dans les états financiers de Donald Trump de 2011 à 2021.

Donald Trump a qualifié la décision du juge new-yorkais de "ridicule".

"Un juge fantoche du procureur général de New York et d'autres ennemis jurés du président Trump et du Parti républicain vient de rendre une décision jamais vue nulle part en Amérique", a déclaré Donald Trump. "C'est le communisme qui arrive sur nos côtes".

Selon la Trump Organization, cette décision "crée un dangereux précédent d'ingérence du gouvernement dans les entreprises privées et constitue une tentative évidente d'influencer le résultat des prochaines élections," faisant référence aux élections de mi-mandat prévues la semaine prochaine.

Letitia James a qualifié dans un communiqué la décision de "victoire majeure" qui empêchera Donald Trump et ses entreprises de poursuivre "la fraude étendue que nous avons découverte".

Les deux parties ont jusqu'au 10 novembre pour recommander trois candidats au poste de contrôleur.

(Reportage Karen Freifeld et Jonathan Stempel à New York ; version française Kate Entringer)