USA-Un juge proroge l'interdiction des schémas en ligne pour armes 3D

(Actualisé avec contexte et réactions à la décision)

par Tina Bellon

WASHINGTON, 27 août (Reuters) - Un juge américain a prorogé lundi l'interdiction de la mise en ligne de schémas permettant à tout un chacun de fabriquer des armes à feu en 3D en plastique.

La décision du juge Robert Lasnik représente une victoire pour les Etats, majoritairement dirigés par les démocrates, qui estiment que la présence de ces instructions sur le net violerait leur droit à légiférer en matière d'armes à feu et mettrait en danger les Américains.

Ce juge de district de Seattle a décidé la prorogation de l'injonction valable pour l'ensemble des Etats-Unis, qui empêche le groupe Defense Distributed, basé au Texas, de publier les programmes d'instruction pour fabriquer des armes en 3D.

Dix-neuf Etats américains et le District of Columbia ont engagé en juillet des poursuites contre l'administration américaine pour obtenir l'interdiction de la mise à disposition sur internet des schémas pour armes à feu en 3D.

L'administration Trump avait autorisé Defense Distributed à disséminer en toute légalité les programmes d'instruction, avant que, le 31 juillet, un juge décide d'interdire cette pratique, à titre provisoire.

Cette interdiction provisoire arrivait à échéance mardi, et la nouvelle interdiction décidée par le juge Lasnik restera en vigueur jusqu'à ce que la justice ait statué sur la plainte des Etats contre l'administration américaine.

Defense Distributed avait dit initialement qu'il diffuserait les instructions sur internet le 1er août, mais avait finalement disséminé les instructions en ligne quelques jours avant que le juge Lasnik ne prononce sa première interdiction. Les schémas d'instruction continuent au demeurant d'être disponibles sur plusieurs autres sites internet.

SATISFACTION DE BOB FERGUSON

Pour le juge Lasnik, les Etats plaignants ont fourni suffisamment d'éléments laissant penser qu'ils risqueraient de subir un "tort irréparable" si les schémas d'instruction étaient autorisés en ligne.

Les défenseurs d'un contrôle des armes à feu craignent que les imprimantes 3D ne fabriquent des armes "fantômes", indétectables par des portiques de sécurité, et dont on ne pourrait établir la provenance, ce qui posera une menace à la sécurité dans le monde entier. Certains défenseurs des armes à feu pensent en revanche que la 3D est dans ce domaine une technologie onéreuse et peu fiable, et que l'on exagère la menace que poseraient de telles armes.

Cody Wilson, fondateur de Defense Distributed, a voulu voir lundi dans la décision du juge Lasnik une "insulte délibérée".

"Cette décision est une injustice flagrante, qui admet littéralement qu'elle réduit la liberté d'expression", a dit Wilson dans un communiqué.

De son côté, le procureur général de l'Etat de Washington, Bob Ferguson, qui a été à la pointe de l'action en justice des Etats contre l'administration Trump, s'est dit heureux de la décision, et a critiqué le gouvernement fédéral.

"Pourquoi l'administration Trump fait-elle autant d'efforts pour permettre que ces armes à feu conçues par des imprimantes en 3D, ces armes indétectables et intraçables soient mises à la disposition de criminels et de terroristes?", s'est interrogé Ferguson. (Eric Faye pour le service français)