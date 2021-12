USA-Un millier de vols annulés en raison du variant Omicron

WASHINGTON, 26 décembre (Reuters) - Les compagnies aériennes américaines ont annulé dimanche, pour le troisième jour d'affilée, un millier de vols alors que de nombreux pilotes et membres d'équipage ont été touchés par le nouveau variant Omicron du COVID-19.

Les compagnies ont annulé dimanche 1.001 vols intérieurs et internationaux, un chiffre légèrement supérieur aux annulations du jour de Noël (997) et du réveillon (près de 700), selon les données du site de suivi des vols FlightAware.com. (Reportage Humeyra Pamuk, version française Jean-Michel Bélot et Sophie Louet)