USA-Un revers sur les réformes décevrait les démocrates, dit la Maison blanche

par Susan Cornwell

WASHINGTON, 3 octobre (Reuters) - Les électeurs démocrates seront déçus si leur camp est contraint de revoir à la baisse les ambitions de l'administration Biden en matière d'infrastructures, de protection sociale et de climat, a déclaré dimanche un conseiller de la Maison blanche.

La présidence s'efforce d'aboutir à un compromis au sein de la majorité démocrate à la Chambre des représentants pour faire adopter à la fois son plan d'investissements dans les infrastructures de 1.000 milliards de dollars (862 milliards d'euros) et son programme budgétaire de 3.500 milliards de dollars dédié au renforcement de la protection sociale et à la lutte contre le dérèglement climatique.

Mais l'adoption de ces deux textes se heurte pour l'instant aussi bien à l'opposition du Parti républicain qu'aux divisions entre les ailes modérée et progressiste du camp démocrate.

"Les gens seront déçus. Les gens n'obtiendront pas tout ce qu'ils souhaitent, c'est la nature même du processus législatif mais l'objectif est de réussir sur les deux textes et nous nous battrons jusqu'à ce que nous réussissions sur les deux textes", a dit sur NBC Cedric Richmond, l'un des responsables du dossier à la Maison blanche.

Joe Biden s'est rendu lui-même au Capitole vendredi pour tenter de faire avancer les négociations au sein de la majorité et il s'est ensuite dit prêt à "bosser à fond" pour favoriser un compromis.

Ces discussions pourraient aboutir à ramener le montant du plan budgétaire pour la protection sociale et le climat de 3.500 milliards à environ 2.000 milliards, selon des élus démocrates.

Au Sénat, le coût de ce programme est contesté notamment par deux sénateurs démocrates modérés, Kyrsten Sinema et Joe Manchin. Ce dernier a déclaré qu'il pourrait voter un texte plus proche de 1.500 milliards de dollars et Kyrsten Sinema n'a jusqu'à présent évoqué aucun montant.

La présidente ("speaker") de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a dû repousser cette semaine le vote prévu sur le plan pour les infrastructures, adopté au Sénat en août, les démocrates progressistes exigeant que les deux textes soient examinés simultanément.

Dimanche, le chef de file de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a déclaré que l'objectif était désormais d'adopter les deux projets en moins d'un mois.

Le Congrès doit par ailleurs s'accorder rapidement afin d'éviter que l'Etat fédéral atteigne le plafond de la dette publique, ce qui placerait les Etats-Unis en situation de défaut au risque de déclencher une crise financière.

Pramila Jayapal, qui préside le groupe ("caucus") des démocrates progressistes à la Chambre, a déclaré dimanche qu'un montant acceptable du plan budgétaire devrait se situer entre 1.500 et 3.500 milliards de dollars.

Alors que Joe Manchin a affirmé que 1.500 milliards constituait pour lui un plafond, Pramila Jayapal a dit sur CNN: "Cela ne se fera pas. Parce que c'est trop peu pour faire avancer nos priorités. Donc ce sera quelque part entre 1.500 et 3.500 (milliards)."

(Reportage Susan Cornwell, Phil Stewart et Jonathan Landay, version française Marc Angrand)