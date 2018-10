USA-Un suspect arrêté dans l'affaire des colis piégés

(Actualisé avec précisions des médias)

WASHINGTON, 26 octobre (Reuters) - Un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les colis piégés adressés à des personnalités démocrates et des détracteurs de Donald Trump, a annoncé le département américain de la Justice.

L'arrestation a eu lieu dans la région de Miami, selon un membre des services de sécurité. L'attention des enquêteurs était focalisée sur un centre de tri postal du sud de la Floride.

Une conférence de presse est prévue à 18h30 GMT au ministère de la Justice, a annoncé un porte-parole.

Selon la chaîne MSNBC, qui cite une source anonyme, le suspect est âgé d'une cinquantaine d'années. CNN indique de son côté que l'arrestation a eu lieu à Plantation, près de Fort Lauderdale, en Floride.

Aucune revendication n'a été formulée après ces envois de colis piégés, à deux semaines des élections de mi-mandat. Les autorités américaines les considèrent comme des actes terroristes.

Deux colis adressés au sénateur démocrate du New Jersey Cory Booker et à James Clapper, ancien directeur du renseignement national, ont été découverts vendredi. (Zachary Fagenson avec Gina Cherelus, Gabriella Borter et Peter Szekely à New York, Mark Hosenball, Makini Brice et Susan Heavey à Washington et Brendan O'Brien à Milwaukee, Jean-Philippe Lefief pour le service français)