USA-Un véhicule percute plusieurs personnes lors d'un rassemblement à Manhattan

11 décembre (Reuters) - Plusieurs personnes ont été blessées vendredi après-midi à Manhattan par un véhicule qui a foncé sur une foule d'une cinquantaine de personnes rassemblée dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, a déclaré la police de New York.

L'incident s'est produit vers 16h00. Il n'y a apparemment aucun blessé dans un état critique, a dit un porte-parole du NYPD. Selon les médias locaux, six personnes ont été percutées, mais on ignore combien ont été hospitalisées. (Rich McKay in Atlanta; version française Jean-Stéphane Brosse)