10 juin (Reuters) - L'Américain Theodore Kaczynski, dit "Unabomber", a été retrouvé mort dans la prison fédérale de Caroline du Nord où il était incarcéré à perpétuité pour avoir commis entre 1978 et 1995 une série d'attentats, qui ont fait trois morts et plus de 20 blessés, rapporte samedi ABC News. (Dan Whitcomb, version française Laetitia Volga)