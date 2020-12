USA-Une caravane explose à Nashville après une alerte à la bombe

par Tim Ghianni

NASHVILLE, Tennessee, 26 décembre (Reuters) - Une caravane stationnée dans le centre-ville de Nashville a explosé vendredi à l'aube, quelques instants après qu'un message vocal pré-enregistré émanant du véhicule a averti de la présence d'une bombe, dans ce que la police de la capitale du Tennessee et de la musique country a qualifié d'"acte intentionnel".

Trois personnes ont été blessées dans cette explosion au matin de Noël. Aucune d'entre elles ne se trouvait dans un état grave.

Les autorités ont dit ne pas être en mesure pour le moment de déterminer si quelqu'un se trouvait à l'intérieur du camping-car au moment de l'explosion de celui-ci. La police a cependant indiqué plusieurs heures plus tard que les enquêteurs avaient découvert de possibles restes humains à proximité.

John Cooper, le maire de Nashville, a ordonné l'imposition d'un couvre-feu autour du site de l'explosion pour tout le week-end, alors que le FBI a dépêché des enquêteurs sur place.

Aucune explication n'a été donnée sur le possible mobile de cette explosion. L'acte n'a pas été revendiqué.

L'explosion s'est produite quelques instants seulement après que des policiers ont répondu à un appel d'urgence portant sur des "coups de feu" dans la zone. Les policiers ont alors découvert la caravane stationnée devant un bâtiment de la société AT&T, aux alentours de 06h00 (12h00 GMT).

Le chef de la police locale, John Drake, a déclaré devant la presse que les officiers ont entendu un message vocal pré-enregistré prévenant qu'une "bombe explosera dans 15 minutes".

VOIX "INFORMATISÉE"

Le message vocal, que des chaînes de télévision locales ont pu capter, disait ceci: "Cette zone doit être évacuée maintenant. Cette zone doit être évacuée maintenant. Si vous pouvez entendre ce message, évacuez les lieux maintenant."

Rapidement, la police a fait le tour des habitations à proximité pour procéder à des évacuations et a prévenu les équipes de déminage, qui étaient en route lorsque la caravane a explosé, a déclaré le porte-parole de la police, Don Aaron.

Le département de police a publié sur Twitter une photo de la caravane et a déclaré que celle-ci était arrivée dans la zone vendredi à 01h22.

Betsy Williams, une habitante du quartier, a déclaré à la chaîne CNN avoir été réveillée par le bruit d'un coup de feu et a regardé par la fenêtre de son domicile, apercevant une caravane stationnée de l'autre côté de la rue qui commençait à diffuser un message avec une voix féminine "informatisée".

Le message a averti de la présence d'une bombe dans le véhicule et a effectué un compte-à-rebours, minute par minute, jusqu'au moment de l'explosion, a-t-elle ajouté. "Tout a tremblé, ce fût une explosion assez impressionnante".

L'explosion a détruit plusieurs autres véhicules et endommagé des bâtiments situés à proximité, alors qu'une épaisse fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde. Le maire a déclaré que 41 commerces ont été endommagés au total.

Trois personnes présentant des blessures légères ont été transportées à l'hôpital, ont indiqué les pompiers. D'après les autorités, l'opération d'évacuation rapidement menée par la police a probablement permis d'éviter un bilan plus lourd.

La plupart des commerces et autres bâtiments étaient fermés en raison de l'heure, du jour de Noël et des restrictions sanitaires en vigueur face à l'épidémie de coronavirus. (avec Rich McKay à Atlanta et Katanga Johnson à Washington; version française Jean-Michel Bélot et Jean Terzian)