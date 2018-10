USA-Une fusillade fait huit morts dans une synagogue de Pittsburgh

(Nouveau bilan)

NEW YORK, 27 octobre (Reuters) - Une fusillade a fait au moins huit morts et 12 blessés samedi matin dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, rapportent les autorités locales et les chaînes de télévision.

"Un homme blanc barbu de forte corpulence" a été arrêté selon la chaîne KDKA, qui cite des sources policières selon lesquelles il est entré dans le bâtiment en criant: "Tous les juifs doivent mourir !".

Trois des policiers qui sont intervenus ont été blessés, ajoute KDKA, sans préciser s'ils font partie des 12 personnes touchées.

L'arrestation a été confirmée par le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, qui s'est rendu sur place.

Le tireur a ouvert le feu sur les fidèles réunis dans la synagogue de "l'Arbre de Vie" (Tree of Life), dans le quartier résidentiel de Squirrel Hill, à Pittsburgh.

Les membres de la congrégation suivaient un office religieux qui avait débuté à 9h45 (13h45 GMT).

Donald Trump, interrogé par la presse avant un déplacement à bord d'Air Force One, a estimé que cet acte n'avait pas grand chose à voir avec la législations sur les armes et a assuré que les choses auraient été différentes s'il y avait des agents de sécurité dans la synagogue.

"Quand des gens font ce genre de choses, ils doivent être condamnés à mort", a poursuivi le président.

Son homologue français Emmanuel Macron, qui participait à un sommet sur la Syrie à Istanbul, a exprimé sa "tristesse" et son "soutien a l'égard du peuple américain"

La synagogue de "L'Arbre de Vie" se décrit sur son site internet comme une congrégation traditionnelle, progressiste et égalitaire.

Le 5 novembre 2017, un ancien soldat muni d'un fusil d'assaut avait fait 26 morts et 20 blessés lors d'un service religieux dans une église rurale de Sutherland Springs, au Texas. (Alex Dobuzinskis et Steve Gorman à Los Angeles, Jarrett Renshaw à New York et David Brunnstrom à Washington; Pierre Sérisier et Jean-Philippe Lefief pour le service français)