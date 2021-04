USA-Une fusillade fait un mort et des blessés au Texas-police

8 avril (Reuters) - Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade dans une zone industrielle du centre du Texas jeudi, a indiqué la police.

Le lieutenant Jason James, porte-parole du service de police de Bryan, au Texas, a déclaré dans une interview téléphonique diffusée par CNN que la fusillade s'est déroulée dans une entreprise où "il y avait beaucoup d'employés à l'intérieur".

Le chef de la police de Bryan, Eric Buske, a ensuite déclaré aux journalistes que le tireur était apparemment un employé de l'entreprise où la fusillade a eu lieu et qu'il pensait que le suspect avait été placé en détention.

La fusillade a fait un mort sur place et quatre autres personnes ont été touchées par des coups de feu, a déclaré le chef de la police.

Cette fusillade est survenue quelques heures après que le président Joe Biden et son ministre de la Justice Merrick Garland ont annoncé des mesures pour faire face à l'augmentation de la violence armée aux États-Unis ces dernières années.

Cet incident s'inscrit dans une série de plus d'une demi-douzaine de fusillades meurtrières aux États-Unis depuis la mi-mars, dont celles qui ont tué huit personnes dans des spas de la région d'Atlanta, 10 personnes dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado, et quatre personnes, dont un garçon de 9 ans, à Orange, en Californie. (Mohammad Zargham, Rich McKay, Dan Whitcomb et Steve Gorman; version française Camille Raynaud)