USA-Une fusillade lors d'une fête à Pittsburgh fait deux morts et plusieurs blessés

17 avril (Reuters) - Une fusillade lors d'une fête dans une maison à Pittsburgh, aux États-Unis, a fait deux morts et au moins huit blessés et la police est toujours à la recherche des tireurs, ont déclaré les autorités dimanche.

Les deux victimes avaient moins de 18 ans et huit autres personnes ont été blessées par balle, tôt dans la matinée de dimanche, lors d'une fête organisée dans une maison louée pour l'occasion, dans le quartier d'East Allegheny à Pittsburgh.

Cinq autres personnes ont été blessées en essayant de fuir les tirs alors que des centaines de personnes, pour la plupart des jeunes, s'étaient rassemblées pour une grande fête.

"Cela n'aurait pas dû se produire. Nous en sommes malades et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour attraper les responsables", a déclaré le chef de la police de Pittsburgh, Scott Schubert, lors d'une conférence de presse dimanche.

Les preuves suggèrent la présence de plusieurs tireurs et une altercation pourrait être à l'origine de la fusillade, a ajouté Scott Schubert, qui n'a pas donné d'autres détails. Les autorités n'ont pour le moment pas fait état des noms des victimes.

Plus de 90 coups de feu ont été tirés sur la scène "très chaotique" que les enquêteurs ont passée au peigne fin à la recherche d'indices et où ils ont récupéré plusieurs armes ainsi que différents types de douilles, a ajouté le chef de la police.

La fusillade de Pittsburgh a eu lieu quelques heures après une autre fusillade qui a fait plusieurs blessés dans un centre commercial de Caroline du Sud et quelques jours après qu'un tireur a ouvert le feu dans un wagon de métro de New York, faisant des dizaines de blessés. (Reportage Maria Caspani à New York et Anirudh Saligrama à Bangalore; Version française Kate Entringer)