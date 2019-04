USA-Une version expurgée du rapport Mueller sera publiée jeudi

WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - L'Attorney General américain (ministre de la Justice) William Barr compte publier jeudi une version expurgée du rapport d'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, annonce lundi le département de la Justice.

Ce document sera transmis au Congrès et rendu public.

Le ministre de la Justice a déjà prévenu qu'il s'agirait d'une version expurgée (à des fins notamment de protection des sources et de respect des règles sur la vie privée) des quelque 400 pages - hors annexes et tableaux - du rapport Mueller et ajouté se tenir prêt à être auditionné par les commissions des Affaires judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants les 1er et 2 mai.

Les démocrates réclament la publication du rapport Mueller dans son intégralité.

Robert Mueller a remis le 22 mars dernier son rapport confidentiel à William Barr, après 22 mois d'investigations.

L'Attorney General a publié deux jours plus tard une note de synthèse de quatre pages résumant les "principales conclusions" de l'enquête du procureur spécial, nommé en mai 2017.

Selon William Barr, l'enquête n'a pas établi que l'équipe de campagne de Trump avait conspiré avec la Russie dans le cadre de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016.

S'agissant des soupçons d'entrave à la justice pesant sur Donald Trump, le procureur Mueller a présenté des éléments corroborant cette hypothèse et d'autres éléments l'infirmant, et il ne se prononce pas sur les suites à donner. William Barr en conclut dans sa note qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour justifier des poursuites contre le président.

CHRONOLOGIE de l'"enquête russe" (Sarah N. Lynch Jean-Stéphane Brosse pour le service français)