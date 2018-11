USA-Vers un ratio de levier à 9% pour les petites banques

WASHINGTON, 21 novembre (Reuters) - Les autorités américaines en charge de la réglementation bancaire ont annoncé mercredi l'ouverture d'une période de consultation sur un projet d'instauration d'un ratio de lever financier fixé à 9% pour les petites banques.

La Réserve fédérale a précisé que ce nouveau critère de solvabilité, qui s'appliquerait aux établissements bancaires de moins de 10 milliards de dollars (8,8 milliards d'euros) d'actifs, visait à simplifier la réglementation de ce compartiment du marché.

La proposition, émise en coordination avec la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'agence fédérale de garantie des dépôts, et l'"Office of the Comptroller of the Currency" (OCC), un organisme de contrôle des banques dépendant du Trésor, était attendue depuis l'adoption en mai par le Congrès d'une loi visant à assouplir la réglementation bancaire.

(Katanga Johnson; Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison)