par Howard Schneider

14 avril (Reuters) - La Réserve fédérale n'a pas fait beaucoup de progrès pour ramener l'inflation à l'objectif fixé à 2% malgré les hausses de taux entamées il y a un, a déclaré vendredi l'un de ses Christopher Waller, qui préconise la poursuite du resserrement monétaire.

Les principales mesures de l'inflation sous-jacente ont "fondamentalement évolué de manière latérale, sans mouvement apparent à la baisse", a déclaré Christopher Waller dans un discours écrit en vue de son intervention à la Graybar National Training Conference au Texas.

La hausse de l'indice des prix à la consommation qui exclut l'alimentation et l'énergie s'est légèrement accélérée en mars pour s'établir à 5,6% sur un an, contre 5,5% en février.

Christopher Waller a déclaré qu'il n'était pas certain que le stress bancaire conduise à un resserrement inattendu des conditions de crédit et à un ralentissement de l'économie plus que nécessaire, la stabilité des marchés financiers ayant démontré que la Fed avait eu raison de relever les taux lors de sa dernière réunion et de maintenir l'accent sur la lutte contre l'inflation.

"La politique monétaire doit encore être durcie. L'ampleur de ce resserrement dépendra des nouveaux chiffres de l'inflation, de l'économie réelle et de l'ampleur du resserrement des conditions de crédit", a déclaré Christopher Waller.

Jusqu'à présent, l'économie et l'inflation restent plus fortes qu'il ne le pensait, a-t-il ajouté.

"La production économique et l'emploi continuent de croître à un rythme soutenu tandis que l'inflation reste beaucoup trop élevée", a poursuivi le gouverneur, en soulignant que les investisseurs ne devraient pas s'attendre à une baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche.

"La politique monétaire devra rester stricte pendant une longue période, plus longue que ne le prévoient les marchés", a-t-il déclaré. (Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)