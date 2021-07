USA-Weinstein, accusé d'agression sexuelle à Los Angeles, plaide non coupable

LOS ANGELES, 21 juillet (Reuters) - Harvey Weinstein a plaidé non coupable mercredi des accusations de viol et d'agression sexuelle formulées à son encontre par cinq femmes à Los Angeles, ont déclaré les procureurs, en amont de ce qui sera le deuxième procès pour des faits présumés d'inconduite sexuelle de l'ex-producteur de cinéma américain.

Arrivé en chaise-roulante pour sa première apparition devant la Cour supérieur de la ville californienne, Harvey Weinstein, 69 ans, était vêtu d'un uniforme pénitentiaire marron, au lendemain de son transfert depuis New York où il purgeait une peine de 23 ans d'emprisonnement prononcée l'année dernière.

L'ancien magnat de Hollywood dément avoir eu des relations sexuelles non consenties avec quiconque et a fait appel de sa condamnation à New York, y dénonçant la partialité du jury.

Harvey Weinstein a été inculpé à Los Angeles de onze chefs d'accusation pour des faits d'agression sexuelle présumés commis entre 2004 et 2013.

En cas de condamnation, il pourrait purger une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Dans un communiqué, le parquet de Los Angeles a indiqué que le maintien en détention de Harvey Weinstein avait été ordonné à l'issue de l'audience, avant une prochaine audience prévue le 29 juillet. (Reportage Lisa Richwine et Jill Serjeant; version française Jean Terzian)