NEW YORK, 1er mai (Reuters) - Le parquet de Manhattan a fait savoir mercredi que l'ancien magnat du cinéma américain, Harvey Weinstein, allait être rejugé à New York après que sa condamnation en 2020 pour abus sexuels et viol a été annulée la semaine dernière.

Harvey Weinstein, qui purgeait à New York une peine de 23 ans d'emprisonnement, a été transporté la semaine dernière dans un centre hospitalier après que sa condamnation a été annulée, selon un porte-parole.

L'ancien producteur, âgé de 72 ans, a aussi été condamné l'an dernier en Californie à 16 ans de prison pour le viol d'une actrice à Los Angeles. (Brendan Pierson; version française Jean Terzian)