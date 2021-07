USA-Weinstein transféré de New York vers la Californie pour y être jugé

LOS ANGELES, 20 juillet (Reuters) - L'ancien producteur de cinéma américain Harvey Weinstein a été transféré mardi de New York vers la Californie pour y être jugé pour des accusations de viol et d'agression sexuelle, ont annoncé le porte-parole de l'ex-magnat de Hollywood et l'autorité pénitentiaire new-yorkaise.

Harvey Weinstein, âgé de 69 ans, a été inculpé l'an dernier par le parquet de Los Angeles pour des accusations de viol et d'agression sexuelle contre cinq femmes entre 2004 et 2013.

Celui qui a produit des films à succès et récompensés aux Oscars, comme "Le Patient Anglais" ou "Shakespeare in Love", a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle lors d'un procès à New York et condamné en mars 2020 à 23 ans d'emprisonnement.

Harvey Weinstein dément avoir eu des relations sexuelles non consenties avec quiconque et a fait appel de sa condamnation à New York. Il estime ne pas avoir eu droit à un procès équitable, dénonçant la partialité du jury.

Evoquant de multiples problèmes de santé, les avocats de Harvey Weinstein s'étaient évertués à empêcher le transfert de leur client vers la Californie.

"Nous allons nous battre pour que Harvey puisse recevoir les soins médicaux dont il a besoin et, bien sûr, pour qu'il soit traité équitablement. Une procédure régulière, la présomption d'innocence et un procès équitable sont toujours ses droits", a dit le porte-parole de l'ancien producteur, Juda Engelmayer, dans un communiqué. (Reportage Jill Serjeant et Jonathan Allen; version française Jean Terzian)