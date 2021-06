USA-Williams (Fed) estime que ce n'est pas le moment de relever les taux

24 juin (Reuters) - Le moment n'est pas encore venu de toucher aux taux d'intérêt, l'économie américaine étant toujours loin d'avoir atteint le plein emploi, a déclaré jeudi John Williams, le président de la Réserve fédérale de New York.

"Une fois que la reprise sera plus complète et que l'économie sera dans une très bonne position alors nous pourrons revenir sur les faibles taux d'intérêt et les ramener à des niveaux plus normaux", a déclaré John Williams au cours d'une conférence en ligne organisée par le College of Staten Island.

"Ce n'est pas le moment maintenant parce que l'économie est encore loin du plein d'emploi", a-t-il dit, ajoutant qu'il manquait toujours aux Etats-Unis environ 7 millions d'emplois par rapport à la période précédant la pandémie.

Selon lui, la hausse des prix observée récemment ne devrait pas se prolonger, l'inflation devant retomber à environ 2% l'année prochaine. (Reportage Jonnelle Marte, version française Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)