USA: Yellen va organiser une réunion avec les régulateurs sur GameStop

WASHINGTON (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va organiser cette semaine une réunion avec les principaux régulateurs financiers pour discuter de la volatilité des marchés provoquée principalement par la récente frénésie d'achats d'actions de GameStop, entre autres.

Un représentant du département du Trésor a déclaré mardi que Janet Yellen, entrée en fonction la semaine dernière, allait réunir les responsables de la Securities and Exchange Commission (SEC) - l'autorité des marchés financiers américains -, la Réserve Fédérale (Fed) et la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), l'autorité des marchés à terme.

Selon un document que Reuters a pu consulter, Janet Yellen a au préalable demandé l'aval d'avocats spécialisés dans les questions d'éthique. Cette démarche fait suite à des informations publiées par Reuters selon lesquelles Yellen, du fait de versements versés pour des conférences par l'un des protagonistes de la "saga GameStop", le fonds spéculatif Citadel LLC, pourrait avoir besoin d'une autorisation pour se pencher sur le dossier.

Le représentant du Trésor, qui a refusé d'être identifié, a fait savoir que la réunion pourrait avoir lieu dès ce mercredi.

Dans un communiqué transmis à Reuters, la porte-parole du département, Alexandra LaManna, a déclaré que "la secrétaire Yellen pense que l'intégrité des marchés est importante et elle a demandé une discussion sur la récente volatilité des marchés financiers pour savoir si ces récentes activités sont compatibles avec la protection des investisseurs et l'équité et l'efficacité des marchés".

(avec Andrea Shalal; version française Jean Terzian)

par David Lawder et Trevor Hunnicutt