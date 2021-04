USA-Yellen veut instaurer un taux minimum mondial d'imposition des sociétés

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a plaidé lundi en faveur l'instauration d'un taux minimum mondial d'imposition des sociétés et a appelé les pays du G20 à oeuvre dans ce sens afin, a-t-elle dit, de mettre un terme au nivellement par le bas de l'impôt sur les entreprises.

Dans ce discours, tenu devant le Chicago Council on Global Affairs, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale a également annoncé qu'elle profiterait des réunions prévues cette semaine avec le Fonds monétaire international et avec la Banque mondiale pour faire avancer le dossier du dérèglement climatique, celui de l'accès aux vaccins et celui de la reprise économique mondiale.

Selon Janet Yellen, les gouvernements doivent pouvoir de doter de systèmes fiscaux stables capables de fournir des ressources suffisantes pour financer les services publics essentiels et réagir aux crises et que "tous les citoyens contribuent équitablement au financement" de la puissance publique. (David Lawder; version française Nicolas Delame)