USA: après un plongeon en Bourse, Johnson & Johnson cajole les investisseurs

New York (awp/afp) - Johnson & Johnson, durement affecté à Wall Street par la publication d'informations de presse l'accusant d'avoir délibérément caché pendant plusieurs décennies que son talc contenait parfois de l'amiante, a annoncé lundi un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars.

Cette décision intervient alors que le titre de la société américaine spécialisée dans les produits d'hygiène a perdu 2,90% lundi après avoir déjà plongé de 10,04% vendredi, effaçant au passage plus de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière.

"En raison de la solide et constante performance de l'entreprise et, surtout, de la confiance que nous avons dans l'avenir de nos activités, le conseil d'administration et l'équipe de direction estiment que les actions de l'entreprise représentent une opportunité d'investissement attractive", a remarqué dans un communiqué le PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky.

"Nos importants flux de trésorerie nous permettent d'apporter de la valeur aux actionnaires via le versement de dividendes et des rachats d'actions tout en continuant à dépenser du capital pour renforcer notre robuste portefeuille de produits et la croissance à long terme", a-t-il ajouté.

Le groupe a par la même occasion réaffirmé ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté par action pour l'année.

L'action avait commencé à s'écrouler vendredi après la parution d'une longue enquête de l'agence de presse Reuters affirmant que le groupe a commercialisé des produits à base de talc qui, au moins entre 1971 et le début des années 2000, contenaient parfois de l'amiante. Selon l'agence, qui cite des documents internes, les dirigeants de l'entreprise, des chercheurs, des médecins et des avocats, étaient au courant mais ont délibérément choisi de ne pas divulguer cette information et de ne pas en référer aux autorités.

Johnson & Johnson a vivement réagi en qualifiant l'article de Reuters de "partial, faux et provocateur".

Mais certains redoutent que ces informations puissent alimenter les nombreuses plaintes accusant ces dernières années le talc commercialisé par le groupe d'être à l'origine de cancers.

Lundi soir, dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse, l'action Johnson & Johnson prenait 0,76% vers 22H00 GMT.

afp/rp