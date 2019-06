USA: baisse des commandes industrielles en avril

Washington (awp/afp) - Les commandes industrielles aux Etats-Unis ont baissé en avril, lestées par un recul marqué enregistré dans l'industrie aéronautique civile et dans le secteur automobile, selon les chiffres publiés mardi par le département du Commerce.

En données corrigées des variations saisonnières, elles sont tombées à 499,3 milliards de dollars, en recul de 0,8%, une diminution un peu moindre qu'anticipé par les analystes (-0,9%).

Le ministère a par ailleurs révisé à la baisse le chiffre de mars qui montre une hausse de 1,3% et non plus 1,9% estimé initialement.

Sans les transports, les commandes industrielles ont progressé de 0,3%.

Mais en excluant les commandes du secteur de la défense, elles reculent de 0,9%.

Dans le détail, les commandes de l'industrie aéronautique civile ont baissé de 25,2%, celles des équipements de transport de 5,9% et celles des voitures et pièces détachées de 1,7%.

Les commandes de biens durables, qui représentent environ la moitié des commandes industrielles et portent sur des équipements d'une durée de vie de plus de trois ans, ont diminué de 2,1%, effaçant entièrement la hausse enregistrée le mois précédent.

Celles de biens non-durables sont en hausse de 0,5%.

