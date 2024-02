Washington (awp/afp) - Le monde agricole américain a vu le nombre d'exploitations diminuer au cours des cinq dernières années; mais les revenus de ces exploitations ont augmenté pour atteindre un record en 2022, selon un rapport statistique présenté jeudi par le département américain de l'agriculture (USDA).

Ce rapport intitulé "2022 Census of Agriculture" (Recensement de l'agriculture) présenté jeudi lors de la conférence agricole Agricultural Outlook Forum à Washington, est dressé tous les cinq ans. Il porte, cette fois-ci, sur une année où les prix agricoles étaient à des plus hauts historiques.

Les prix des céréales et oléagineux avaient ainsi grimpé de 68% en 2022, du fait d'une sévère sècheresse dans l'ouest et des conditions géopolitiques.

Le nombre de fermes et de ranchs aux Etats-Unis se monte à 1,9 million, en repli de 7% par rapport à 2017, avec une surface moyenne de 463 acres (187 hectares), en hausse de 5%. Presque 40% des terres américaines sont consacrées à l'agriculture (pâtures, cultures).

Le chiffre d'affaires global de ces exploitations et ranchs, détenus familialement à 95%, est de 543 milliards de dollars contre 389 milliards en 2017, selon la dernière et 30e édition de ce rapport publié depuis 1840.

Le revenu annuel moyen d'un foyer de fermiers atteint 79.790 dollars, "le plus haut revenu agricole dans l'histoire", s'est félicité le secrétaire à l'Agriculture Tom Vilsack dans un communiqué.

Environ 1,4 million de fermes, soit 74% des exploitations, installées sur un quart des terres agricoles, ont des ventes égales ou inférieures à 50.000 dollars.

Et les plus de 105.000 grandes exploitations réalisant des ventes supérieures à un million de dollars, représentent 6% des entreprises et occupent un tiers des terres.

L'âge moyen d'un agriculteur américain est de 58,1 ans, un vieillissement de six mois comparé à 2017 mais qui a ralenti au cours des derniers rapports.

En 2022, 1,2 million de femmes étaient agricultrices, représentant 36% de ces actifs.

Les Etats les plus producteurs sont la Californie pour les fruits, les légumes et les fruits à coque et l'Iowa dans le Midwest pour les céréales. En termes de terrains consacrés à l'agriculture et à l'élevage, le Texas vient au premier rang.

afp/rp