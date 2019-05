USA: baisse inattendue des promesses de ventes de logements en avril

Washington (awp/afp) - Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont nettement diminué en avril, contrariant les attentes des analystes, selon les chiffres de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés jeudi.

L'indicateur des promesses de ventes a baissé de 1,5% en données corrigées des variations saisonnières, à 104,3 points en avril alors que les analystes misaient sur une avancée de 1%.

Sur un an, les promesses de ventes, un baromètre avancé du marché immobilier puisqu'il se base sur les contrats de cession qui se concrétisent en général 45 jours après, restent dans le rouge, reculant de 2%.

Elles sont en repli sur un an pour le 16e mois d'affilée, précise l'association.

"L'appréciation des prix des maisons a été la plus forte dans le bas de gamme faute de stocks suffisants pour les biens inférieurs à 250.000 dollars", a indiqué l'économiste de la NAR, Lawrence Yun.

A l'inverse, dans le haut de gamme, en particulier dans les Etats à taux d'imposition élevé comme le Connecticut, New York et l'Illinois, les prix ont été plus flexibles.

Les maisons dont le prix est inférieur à 250.000 dollars restaient en stock en moyenne 3,3 mois en avril, contre 8,9 mois pour un logement d'un prix égal ou supérieur à un million de dollars.

Elément intéressant: "nous assistons à une migration vers des régions plus abordables, en particulier dans le Sud, où l'emploi s'est accru récemment et où les logements sont plus abordables", observe l'économiste.

afp/rp