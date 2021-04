USA: bond des revenus des ménages, l'inflation sur un an dépasse 2% (PCE)

Washington (awp/afp) - Les revenus des ménages américains ont bondi de 21,1% en mars, la plus forte hausse jamais enregistrée, sous l'effet des aides du plan de relance, et l'inflation sur un an dépasse les 2%, a indiqué vendredi le département du Commerce.

La hausse des revenus par rapport à février est plus forte qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 20,5%.

En mars des millions de ménages américains ont touché un chèque de 1.400 dollars par personne. Le revenu disponible a lui grimpé de 23,6%.

Cette publication est le détail d'un chiffre publié jeudi, et qui faisait état d'un bond de 67% du revenu disponible des ménages pour l'ensemble du premier trimestre, la plus forte hausse jamais enregistrée.

Ces données avaient été publiées dans le même rapport que le Produit intérieur brut, qui a cru de 6,4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année.

Les dépenses ont elles augmenté de 4,2% en mars, un peu plus que les 4% attendus.

Quant aux prix, ils ont entamé leur hausse attendue au cours des prochains mois, et ont augmenté de 0,5% sur un mois, comme prévu par les analystes.

Mais sur un an, la hausse est de 2,3%, bien supérieure au 1,5% de février, et dépassant les 2% d'inflation que vise la Banque centrale américaine (Fed).

Celle-ci a cependant averti mercredi qu'il lui en faudrait plus pour resserrer sa politique monétaire, aujourd'hui très accommodante afin de continuer à soutenir l'économie.

afp/rp