USA: cela prendra "plus de temps" que prévu de ramener l'inflation à l'objectif

Washington (awp/afp) - Le président de la banque centrale américaine Jerome Powell a reconnu mercredi que cela prendrait "plus de temps" que prévu de ramener l'inflation à l'objectif de 2% mais il assure que la croissance américaine demeure solide et ne voit pas de grand risque de récession.

"L'inflation mettra probablement plus de temps que prévu à revenir à notre objectif de stabilité des prix", a-t-il déclaré. La projection pour l'inflation est de 4,3% cette année et de 2,7% l'an prochain, avant 2,3% en 2024. "Cette trajectoire est nettement plus élevée que prévu en décembre", a souligné M. Powell. Mais il a aussi insisté sur le fait que la Fed s'attend à ce que la croissance se poursuive. "La probabilité d'une récession au cours de la prochaine année n'est pas particulièrement élevée", a-t-il ajouté.

