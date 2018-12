USA: chômage à 3,7% en novembre, créations d'emplois moins fortes que prévu

Washington (awp/afp) - Le taux de chômage est resté stable en novembre, à 3,7%, pour le troisième mois d'affilée, mais les créations d'emplois ont été moins fortes que prévu, selon des données publiées vendredi par le département du Travail.

Les créations d'emplois sont tombées à 155'000 le mois dernier, après 237'000 en octobre (révision en baisse), un nombre inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 185'000 créations.

Les salaires ont, quant à eux, enregistré une hausse de 0,2% par rapport au mois d'octobre. Et sur un an, la croissance des salaires s'est accélérée à 3,1%, soit un rythme bien supérieur à celui de l'inflation.

Cette semaine, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell s'était toutefois montré prudent sur la hausse des salaires observée récemment, relevant que cette dernière n'était pas équitablement partagée.

Dans un discours à Washington lundi, il a ainsi noté que "même s'il y a eu des avancées récemment dans la croissance des salaires, les basses rémunérations ont augmenté très lentement ces dernières décennies".

A 3,7%, le taux de chômage est resté stable à son plus faible niveau depuis 48 ans. Il s'est inscrit en baisse de 0,4% par rapport à novembre 2017.

Il y avait encore, en novembre, six millions de chômeurs aux Etats-Unis. Mais sur un an, le nombre de chômeurs a diminué de 641'000, a précisé l'administration Trump.

Pour autant, plus de personnes (4,8 millions contre 4,6 millions en octobre) étaient employées à temps partiel, faute de trouver un emploi à temps complet. Et le taux de chômage des Noirs (5,9%) était encore bien supérieur à celui des Blancs (3,4%), des Asiatiques (+2,7%) et des Hispaniques (+4,5%).

Le taux de participation à l'emploi est resté, lui, inchangé par rapport au mois précédent, à 62,9%.

L'économie des Etats-Unis, stimulée par la baisse des impôts et portée par la consommation, s'est accrue de 3,5% au troisième trimestre.

En novembre, ce sont les secteurs de la santé et des services professionnels et aux entreprises qui ont le plus embauché (respectivement 32'000 nouvelles créations d'emplois), suivis de l'industrie manufacturière (+27'000), un des chevaux de bataille de l'administration Trump, qui entend ramener l'emploi industriel aux Etats-Unis.

Le secteur des transports et de stockage a ajouté 25.000 emplois, tandis que celui de la distribution en a créé 18'000.

afp/buc