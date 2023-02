USA: confiance des consommateurs supérieure aux attentes en février

Washington (awp/afp) - Les consommateurs américains font preuve d'un peu plus d'optimisme, l'indice mesurant leur confiance continuant à se redresser en février, même si elle reste à des niveaux toujours historiquement bas, selon l'estimation finale de l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice est remonté à 67 points en février, soit 3,2% de plus qu'en janvier, s'améliorant également par rapport à l'estimation préliminaire de milieu de mois, qui était à 66,4 points, mais également supérieur aux attentes des analystes, qui anticipaient 66,6 points, selon le consensus publié par briefing.com.

"Après cette troisième hausse mensuelle d'affilée, la confiance est désormais 17 points au-dessus de son niveau le plus bas, de juin 2022, mais reste près de 20 points inférieure à sa moyenne historique", a commenté Joanne Hsu, directrice de l'enquête, citée dans le communiqué.

L'indice mesurant leurs attentes progresse de 3,2% à 64,7 points.

Malgré tout, "les consommateurs ont continué d'exprimer une grande incertitude quant aux anticipation d'inflation à court terme", a ajouté Mme Hsu.

Face à l'inflation, 60% des consommateurs ont déjà ajusté à la baisse leurs dépenses, ils sont encore plus nombreux à envisager de le faire cette année, ce qui n'est pas sans effet sur leur niveau de confiance: selon l'étude, ceux ayant déjà taillé dans leurs dépenses sont moins confiants et anticipent une inflation à venir plus élevée.

La hausse de la confiance est néanmoins portée par une amélioration des attentes économiques à court terme, même si les autres composantes de l'index restent inchangées.

Les dernières données de l'indice PCE, publiée vendredi par le département du Commerce et privilégié par la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait cependant avoir un effet sur la confiance à venir des consommateurs, alors que l'inflation est repartie à la hausse au mois de janvier, retardant de fait le retour à des niveaux plus supportables pour les consommateurs.

Les attentes de ces derniers sur le long terme restent d'ailleurs supérieures à la cible de 2% de la Fed, puisque les consommateurs américains s'attendent à un inflation comprise entre 2,9% et 3,1% pour le 18e des 19 derniers mois.

afp/buc