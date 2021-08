USA: croissance du PIB de 6,6% au 2e trimestre (2e estimation)

Washington (awp/afp) - La croissance du PIB des Etats-Unis s'est élevée à 6,6% au deuxième trimestre, en rythme annualisé, soit un petit peu plus qu'estimé initialement, selon la deuxième estimation du département du Commerce publiée jeudi.

Cette deuxième estimation a été affinée par rapport à la première, publiée il y a un mois, et qui faisait état d'une croissance de 6,5% du Produit intérieur brut (PIB). Une troisième et dernière mesure sera publiée fin septembre.

La réouverture de l'économie, grâce à la vaccination, et les milliards de dollars distribués aux ménages ont stimulé la consommation des Américains.

Cette croissance a permis à la première économie du monde de retrouver son niveau d'avant la pandémie, le PIB ayant, pour la première fois, dépassé celui du quatrième trimestre 2019 - le dernier à ne pas avoir été touché par la crise provoquée par le Covid-19.

Les Etats-Unis privilégient la croissance en rythme annualisé, qui compare au trimestre précédent puis projette l'évolution sur l'année entière à ce rythme.

La hausse du PIB atteint 1,6% - identique à la première estimation - si l'on compare au trimestre précédent, qui est le mode de calcul utilisé par d'autres pays comme la France.

Et par rapport au 2e trimestre 2020, la croissance est de 12,2%.

Mais les indicateurs du mois de juillet ont d'ores et déjà montré un ralentissement de la reprise économique, à cause du variant Delta qui a fait repartir les cas de contamination au Covid-19, entamant la confiance d'une partie des Américains.

Les données déjà publiées "montrent une activité plus faible en juillet et août au milieu d'une quatrième vague d'infections au Covid", relève Lydia Boussour, économiste pour Oxford Economics.

"Bien que le variant Delta reste un risque important (...), il est peu probable que l'économie s'inverse", souligne-t-elle, anticipant une "croissance moins forte" au quatrième trimestre.

"Pour 2021, l'économie devrait croître d'environ 6%, sa plus forte performance depuis 1984", ajoute l'économiste.

Quant aux prix, leur hausse sur les trois mois d'avril à juin a été révisée à 6,5%, au lieu de 6,4%, selon l'indice d'inflation PCE, contre 3,8% au trimestre précédent. Il s'agit du rythme le plus rapide depuis 1982.

En excluant les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente est au plus haut depuis 1975, à 6,1% - identique à la première estimation - par rapport au 2e trimestre 2020. Au premier trimestre, l'inflation était de 2,7% sur un an.

L'inflation PCE pour le mois de juillet par rapport à juin sera publiée vendredi; elle devrait montrer une modération de la hausse des prix par rapport au mois précédent, à 0,4% contre 0,5%.

Un autre indice de l'inflation, le CPI, a montré en juillet un ralentissement sur un mois (+0,5%) et une stabilité sur un an (+5,4%), par rapport à juin. Cela va dans le sens des propos de nombreux économistes, qui pensent que cette forte inflation est due à des pressions temporaires, qui ne mèneront donc pas à une flambée durable des prix.

afp/ck