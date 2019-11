USA: croissance "modeste", les tensions commerciales inquiètent

Washington (awp/afp) - L'activité économique aux Etats-Unis a poursuivi sa croissance "modeste" en octobre et novembre, selon un rapport de la Fed publié mercredi mais les tensions commerciales inquiètent toujours les entrepreneurs.

Neuf régions sur douze ont observé une légère croissance tandis que trois --dont celle de New-York-- ont stagné, indique le Livre Beige de la Fed.

Dans les trois quarts des régions, les entrepreneurs, notamment dans le secteur manufacturier mais aussi du commerce de détail et des transports, signalent que les "incertitudes" restent élevées avec les tensions commerciales, ce qui retarde les prises de décision des entreprises.

Le Livre beige de la Banque centrale, qui paraît toutes les six semaines et qui tire son nom de la couleur de sa couverture, est publié quinze jours avant la prochaine réunion monétaire de la Fed, prévue les 10 et 11 décembre.

La Banque centrale a clairement laissé entendre qu'elle allait faire une pause dans les baisses de taux, après trois réductions du coût du crédit en quelques mois pour préserver l'activité des risques liés aux tensions commerciales et au ralentissement de la croissance mondiale.

Le rapport note que l'activité manufacturière, en contraction dans le pays depuis plusieurs mois, a redressé un peu la tête. Davantage de régions qu'en octobre ont rapporté une expansion mais une majorité d'entre elles signalent encore une stagnation.

Comme le résument les industriels de la région de Dallas, "les incertitudes demeurent élevées (et sont) principalement dues aux tensions commerciales, au climat politique et à la croissance mondiale plus faible".

"Il devient difficile de planifier", disent les industriels.

Le bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis sur le commerce n'a pas encore abouti à un accord alors qu'une nouvelle salve de tarifs douaniers américains sur des produits de grande consommation made in China pourrait entrer en vigueur à la mi-décembre.

Dans la région de Richmond, les taxes douanières ont fait grimper les prix des matières premières et réduit les marges de bénéfices, disent les entrepreneurs manufacturiers.

Dans la région de Chicago, les agriculteurs notaient, eux, avec satisfaction, que la demande de porcs en provenance de Chine avait accéléré malgré les tarifs douaniers, à cause de la fièvre porcine qui a décimé les élevages chinois.

Les producteurs agricoles de la région semblaient plus optimistes sur une relance des exportations agricoles en rapport avec un futur accord commercial.

Globalement sur le front de l'emploi, le marché du travail continuait de "progresser légèrement" mais le personnel qualifié était toujours de plus en plus difficile à trouver pour les employeurs.

Sur la période sous revue qui court jusqu'au 18 novembre, une seule région, celle de Cleveland, a fait état de licenciements importants. Une grande banque a en effet taillé dans ses effectifs affirmant que les taux d'intérêt bas avaient réduit ses marges.

Mercredi, le gouvernement a par ailleurs publié sa deuxième estimation du Produit intérieur brut (PIB) américain au 3e trimestre qui a montré une meilleure croissance que prévu à 2,1% en rythme annuel.

afp/rp