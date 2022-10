USA: croissance plus faible et ralentissement de l'emploi "nécessaires"

Washington (awp/afp) - Les responsables de la banque centrale américaine (Fed) estiment qu'il faudra certainement connaître une période de croissance plus faible et un ralentissement du marché de l'emploi, pour venir à bout de l'inflation qu'ils jugent "généralisée et à un niveau "inacceptable".

La forte inflation, en effet, "n'a pas encore répondu" aux hausses du taux directeur décidées par la Fed pour faire ralentir cette hausse des prix, ont-ils relevé, selon les minutes publiées mercredi de la dernière réunion de la Fed, les 20 et 21 septembre. Le président Joe Biden avait admis mardi soir qu'il est "possible" que les Etats-Unis subissent "une très légère récession".

afp/rp