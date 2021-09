USA: croissance plus forte que prévu du secteur manufacturier en août (ISM)

Washington (awp/afp) - La croissance du secteur manufacturier aux États-Unis a été plus forte que prévu en août, le niveau d'activité restant élevé malgré les difficultés d'approvisionnement et d'emploi, et les inquiétudes liées au variant Delta, selon l'indice de la fédération professionnelle ISM publié mercredi.

L'indice s'est établi à 59,9%, contre 59,5% le mois dernier, déjouant les pronostics des analystes qui anticipaient un léger recul, à 58,5%. Il s'agit du quinzième mois de croissance d'affilée.

L'enquête montre que "les entreprises et leurs fournisseurs continuent de lutter comme jamais auparavant pour répondre à la demande croissante", a commenté le responsable de l'enquête ISM, Timothy Fiore, dans le communiqué.

Ainsi, "tous les segments de l'économie manufacturière sont touchés par des délais d'approvisionnement record pour les matières premières, des pénuries continues de matières premières essentielles, la hausse des prix des matières premières et des difficultés de transport des produits", précise-t-il.

Bonne nouvelle cependant pour les industriels, les prix, dont la flambée a pénalisé la production, ont grimpé moins vite le mois dernier, l'indice les mesurant repassant sous la barre des 80% (79,4%) pour la première fois depuis décembre 2020.

L'activité est en croissance lorsque l'indice est supérieur à 50%, et se contracte lorsqu'il est inférieur à cette limite. Ainsi, un indice supérieur à 50%, mais en recul par rapport au mois précédent, signifie que l'activité a continué à croître mais à un rythme moins soutenu.

Dans le détail, la hausse des nouvelles commandes s'accélère, de même que celle de la production et des commandes en attente.

En revanche, l'emploi se contracte, repassant sous la barre des 50% (49%).

Et, bien que le variant Delta ajoute une difficulté supplémentaire, souligne encore Timothy Fiore, "le sentiment optimiste du panel est resté fort".

