USA: croissance plus forte que prévu en août de l'industrie manufacturière

Washington (awp/afp) - L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis a continué de se redresser en août, à la faveur du redémarrage de l'économie américaine, selon l'indice des directeurs d'achat de l'association ISM publié mardi.

L'indice a grimpé à 56% contre 54,2% en juillet, et fait mieux qu'attendu, puisque les analystes anticipaient 54,5%.

"Ce chiffre indique une expansion de l'économie en général pour le quatrième mois d'affilée après une contraction en avril", a commenté Timothy Fiore, responsable de cette enquête, cité dans le communiqué.

La contraction enregistrée en avril, conséquence directe de la fermeture de l'économie dans un effort pour endiguer la pandémie de Covid-19, avait mis fin à une période de 131 mois de croissance continue. L'indice était alors tombé à un taux historiquement bas.

En août, qui est le premier mois complet d'activité après le redémarrage des chaînes d'approvisionnement, toutes les composantes de l'indice sont en progression, y compris l'emploi qui a été fortement affecté par la crise sanitaire et économique.

"Des ajustements ont été apportés pour que les employés reprennent le travail", souligne l'ISM dans ce rapport.

Résultat, la composante mesurant les nouvelles commandes a enregistré un gain de 6,1 points de pourcentage à 67,6%.

La composante mesurant la production s'est élevée à 63,3%, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à juillet.

Pour les carnets de commandes, la hausse est de 2,8 points à 54,6% et pour l'emploi, l'augmentation est de 2,1 points à 46,4%.

Enfin, l'indice des livraisons des fournisseurs a enregistré 58,2%, en hausse de 2,4 points de pourcentage par rapport au chiffre de juillet de 55,8%.

"Les entreprises et fournisseurs opèrent dans des usines reconfigurées, avec une demande de main-d'oeuvre limitée en raison de restrictions de sécurité sanitaire", a en outre expliqué l'ISM.

"Le sentiment du panel était généralement optimiste (1,4 commentaire positif pour chaque commentaire prudent), mais dans une moindre mesure par rapport à juillet", a-t-il ajouté.

Enfin, le rapport fait apparaître une demande en hausse, les nouvelles commandes progressant à des niveaux jugés "très élevés".

Parmi les six plus grandes industries manufacturières du pays, les produits alimentaires, boissons et tabac restent le secteur le plus performant, avec les produits chimiques, les produits informatiques et électroniques.

"Le matériel de transport s'est également repris mais à un rythme faible", tandis que les produits du secteur du pétrole et du charbon ont plongé en territoire de contraction.

afp/rp