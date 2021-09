USA: difficultés d'approvisionnement et d'embauche, risque pour l'inflation

Washington (awp/afp) - Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell a prévenu mercredi que l'inflation pourrait rester élevée plus longtemps que prévu, notant de nombreuses difficultés persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement et au recrutement notamment.

"La réouverture continue de se heurter à des goulets d'étranglement, aux difficultés d'embauche et à d'autres contraintes, qui pourraient s'avérer plus importantes et plus durables que prévu, posant des risques à la hausse pour l'inflation", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

afp/rp