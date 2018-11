USA: diminution de l'excédent des flux de capitaux étrangers en septembre

Washington (awp/afp) - L'excédent des flux de capitaux investis à long terme aux États-Unis a diminué en septembre et le portefeuille chinois en bons du Trésor a légèrement dégonflé pour le 4e mois d'affilée, selon les données officielles publiées vendredi.

Le solde des flux de capitaux étrangers a débouché en septembre sur un excédent de 16,6 milliards de dollars, après un surplus de 111,4 milliards de dollars en août, a indiqué le département du Trésor.

Cet excédent signifie que les États-Unis ont attiré plus de capitaux investis à long terme chez eux en septembre qu'ils n'en ont investi à l'étranger.

Selon les données du gouvernement, qui ne sont pas corrigées des variations saisonnières et sont publiées avec deux mois de retard, la diminution de l'excédent en septembre reflète un moins grand intérêt des investisseurs dans les bons du Trésor.

En termes géographiques et en données brutes, la Chine reste au premier rang des investisseurs avec des avoirs cumulés de 1.151,4 milliards de dollars en bons du Trésor américain.

Mais pour le quatrième mois consécutif, alors qu'en septembre le conflit commercial battait son plein entre Washington et Pékin, les placements de la Chine en bons du Trésor américains ont un peu baissé. Ils ont reculé de 13,7 milliards de dollars par rapport à août et de 36,4 milliards de dollars depuis le mois de mars lorsque le bras de fer commercial a été enclenché.

La Chine est suivie de près par le Japon avec 1.028 milliards de dollars en octobre, un chiffre quasi stable. Loin derrière, s'inscrit le Brésil en 3e position avec 317 milliards de dollars.

Plusieurs pays européens ont diminué leur portefeuille d'obligations américaines comme l'Irlande dont les avoirs sont passés de 315,8 milliards en août à 290,4 milliards en septembre.

La France dont les avoirs avaient augmenté durant l'été, a réduit en septembre son portefeuille de 27 milliards de dollars à 97,7 milliards. L'Allemagne a aussi diminué ses actifs de 5 milliards de dollars et détenait en septembre 68,3 milliards de titres de dette américaine, un plus bas depuis un an.

L'Arabie Saoudite en revanche a augmenté ses placements de 6,6 milliards à 176,1 milliards de dollars, un plus haut depuis un an, selon les statistiques fournies par le Trésor.

