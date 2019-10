USA et Chine auraient trouvé un accord partiel sur le commerce

"Les Etats-Unis et la Chine sont parvenus à un accord partiel vendredi qui pourrait déboucher sur une trêve dans la guerre commerciale et poser les bases d'un accord plus large que les présidents Donald Trump et Xi Jinping pourraient signer dans le courant de l'année", écrit Bloomberg qui cite des sources proches des discussions.

"Dans le cadre de cet accord, la Chine accepterait des concessions sur l'agriculture et les Etats-Unis abaisseraient des droits de douane", ajoute l'agence.

"Ce pacte est provisoire et sujet à modification alors que Trump se prépare à recevoir le vice-Premier ministre Liu He", note Bloomberg.

Donald Trump, qui a relevé dans la journée que les échanges se déroulaient dans un "climat plus chaleureux qu'il y a peu", doit rencontrer le chef de la délégation chinoise à 18h45 GMT à la Maison blanche.

Des discussions à haut niveau, les premières depuis juillet, se tiennent depuis jeudi à Washington, pour tenter de résoudre un conflit commercial qui entrave les échanges entre les Etats-Unis et la Chine et le commerce mondial.

(Bureau de Washington; Nicolas Delame, Bertrand Boucey et Henri-Pierre André pour le service français)