USA et Chine se rapprochent d'un accord commercial - Kudlow

(.)

WASHINGTON, 3 avril (Reuters) - Les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont progressé la semaine dernière et les deux parties veulent combler dès cette semaine le fossé qui les sépare, a déclaré mercredi le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow.

Ces discussions se poursuivent à Washington, sous la conduite du représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, et du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Selon Larry Kudlow, le vice-Premier ministre chinois Liu He et ses conseillers vont rester trois jours à Washington et leur séjour pourrait se prolonger.

"Nous abordons des questions qui n'ont jamais vraiment été abordées, y compris la question de la coercition", a-t-il dit, évoquant notamment le délicat sujet du pillage intellectuel, les transferts forcés de technologies, le piratage informatique, les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des matières premières.

"Il y a des progrès partout, il y a des avancées partout, mais nous n'y sommes pas encore (...). Nous espérons nous en approcher cette semaine.

"Le Chinois ont admis l'existence de ces problèmes pour la première fois. Il n'y a pas eu de dénis."Pour faire pression sur Pékin, le président américain, Donald Trump, a décidé l'an dernier d'un relèvement des droits de douane touchant quelque 250 milliards de dollars (223 milliards d'euros) de produits chinois. (Jeff Mason, Jean Terzian pour le service français)