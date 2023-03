par Josh Smith

SEOUL, 3 mars (Reuters) - Les Etats-Unis et la Corée du Sud vont mener du 13 au 23 mars des exercices militaires de grande ampleur, ont fait savoir vendredi des représentants des deux pays, précisant que l'objectif était de renforcer la posture défensive des deux alliés sur fond de tensions accrues avec la Corée du Nord.

Baptisées "Bouclier de la liberté", ces manoeuvres ont pour but de préparer les capacités de réponse conjointes à l'éventualité d'"un environnement de sécurité changeant, d'une agression de la Corée du Nord", en tenant compte des leçons des récents conflits et guerres, ont dit les armées américaine et sud-coréenne dans un communiqué diffusé lors d'un point de presse à Séoul.

Les précédents exercices menés par Washington et Séoul ont provoqué la colère de Pyongyang, qui a dit y voir la preuve de l'attitude hostile des Etats-Unis et de leurs alliés. La Corée du Nord a mené en réponse des essais de missiles balistiques et menacé de recourir à son arsenal nucléaire.

Présentés comme à vocation défensive, les exercices du "Bouclier de la liberté" seront les plus importants menés par les Etats-Unis et la Corée du Sud depuis 2017, soit avant que l'ancien président américain Donald Trump décide de réduire l'ampleur de ces manoeuvres afin de faciliter une ouverture diplomatique avec la Corée du Nord.

Les restrictions sanitaires liées au COVID-19 ont par la suite contraint Washington et Séoul à revoir le format de ces exercices militaires, alors même que les discussions avec Pyongyang sont tombées dans l'impasse. (Reportage Josh Smith, avec Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)