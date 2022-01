USA et Japon vont établir un nouvel accord en matière de défense

WASHINGTON/TOKYO, 7 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis et le Japon vont signer un accord de recherche et de développement destiné à faciliter leur collaboration dans la lutte contre les nouvelles menaces en matière de défense, dont les missiles hypersoniques et les capacités militaires spatiales, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine.

Antony Blinken a fait cette annonce en ouverture d'une réunion virtuelle entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense américains et japonais.

Cette visioconférence devait servir à discuter de moyens de renforcer les liens sécuritaires entre les deux pays, principalement le rôle que peut jouer le Japon dans un climat de tensions croissantes dans la région à propos de Taiwan et du fait des avancées du programme balistique de la Corée du Nord.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la réunion contribuerait à établir les contours de l'alliance sécuritaire dans le futur, dont une évolution des missions afin de "refléter la capacité grandissante du Japon à contribuer à la paix et à la stabilité régionales".

Notant les menaces croissantes émanant de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord, Antony Blinken a déclaré qu'il était "plus vital que jamais" de continuer à renforcer et moderniser l'alliance de longue date entre Washington et Tokyo.

"Nous lançons un nouvel accord de recherche et de développement qui rendra plus facile pour nos scientifiques et ingénieurs la collaboration sur des questions de défense émergentes", a dit le secrétaire d'Etat américain. (Reportage David Brunnstrom, Dan Whitcomb, Rami Ayyub et Ju-min Park; version française Jean Terzian)