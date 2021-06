Bourse de Londres : USA et Royaume-Uni devraient travailler à la reprise des voyages-communiqué

WASHINGTON, 9 juin (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson devraient convenir de travailler à la reprise des voyages entre les deux pays "dès que possible", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué publié mercredi.

Joe Biden, qui est arrivé en Angleterre mercredi pour son premier voyage à l'étranger en tant que président des Etats-Unis, rencontrera Boris Johnson en Cornouailles jeudi, avant une réunion des dirigeants du Groupe des sept qui débutera vendredi, précise le communiqué.

Les deux dirigeants devraient se mettre d'accord sur une nouvelle "Charte de l'Atlantique" ambitieuse, inspirée de celle signée par le Premier ministre Winston Churchill et le Président Franklin Roosevelt en 1941, qui définissait leurs objectifs pour le monde de l'après-guerre.

La nouvelle charte prévoit une coopération étroite dans huit domaines, dont "la défense de la démocratie, la mise en place d'un système commercial équitable et durable, la gestion des cyberattaques, la lutte contre le changement climatique et la fin de la pandémie de coronavirus."

L'un des principaux objectifs sera de rétablir la sécurité des voyages, selon le communiqué du Royaume-Uni. Avant la pandémie, plus de 5 millions de Britanniques se rendaient aux États-Unis et plus de 4,5 millions d'Américains visitaient la Grande-Bretagne chaque année, soit plus que tout autre pays. (David Shepardson et Andrea Shalal, version française Camille Raynaud)